Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa.

Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Carmen Navas, madre de Quero, fue trasladada por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, constató un periodista de la AFP.

La madre de Quero pide que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo después de haber puesto un ramillete de flores en la tumba.

“El 24 de julio del 2025 a las 11:25 pm falleció por insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, indica el comunicado del ministerio.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, añadió el gobierno.

De acuerdo al comunicado, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Muchas familias se quedaron durante meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención, pidiendo en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos.

A veces, las visitas a personas detenidas permitían hacer llegar mensajes o dar noticias sobre los desaparecidos.

“El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley”, añade el texto.

Quero, comerciante de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

“Es un caso gravísimo”, dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

“El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar (...) La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada”, dijo Romero.

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