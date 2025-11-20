Venezuela registra segundo incendio en planta petrolera estatal PDVSA en un mes

Un incendio se registró en una planta petrolera de Venezuela, que fue controlado en su totalidad, informaron las autoridades el jueves.

Es el segundo incendio en un mes que se reporta en el mejorador de crudo de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui (este).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

⚡️ HUGE fire breaks out at Venezuelan oil project



Explosion heard before a distillation tower went up in flames, Reuters sources say



No comment from state oil firm, unclear if foul play suspected pic.twitter.com/HXW92Womsf — RT (@RT_com) November 19, 2025

MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

“ El incendio fue sofocado en su totalidad y, afortunadamente, no hubo heridos ni afectaciones a comunidades aledañas ”, indicó la petrolera estatal PDVSA, que ordenó una investigación para “determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela”.

El gobierno venezolano culpa normalmente por el deterioro de la industria petrolera a las sanciones de Estados Unidos y supuestos sabotajes de la oposición, aunque expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Petrocedeño procesa hidrocarburos de la faja petrolífera del Orinoco, un enorme reservorio de crudo extrapesado de costosa extracción y mejoramiento.

Fuentes sindicales y de los bomberos habían confirmado más temprano a la AFP del fuego, que se registró el miércoles por la tarde.

La prensa local informó de una fuerte explosión antes de que se iniciaran las llamas. Columnas de humo se percibieron desde los alrededores de la zona, que usualmente está fuertemente resguardada.

Otro incendio se reportó el 6 de noviembre en este mismo complejo. La gobernación de Anzoátegui informó solo días después sobre la atención a comunidades de la zona que se habían visto afectadas.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)