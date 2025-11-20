Venezuela registra segundo incendio en planta petrolera estatal PDVSA en un mes

Escucha la noticia
Venezuela registra segundo incendio en planta petrolera estatal PDVSA en un mesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un incendio se registró en una planta petrolera de Venezuela, que fue controlado en su totalidad, informaron las autoridades el jueves.
Es el segundo incendio en un mes que se reporta en el mejorador de crudo de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui (este).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela
“El incendio fue sofocado en su totalidad y, afortunadamente, no hubo heridos ni afectaciones a comunidades aledañas”, indicó la petrolera estatal PDVSA, que ordenó una investigación para “determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela”.
El gobierno venezolano culpa normalmente por el deterioro de la industria petrolera a las sanciones de Estados Unidos y supuestos sabotajes de la oposición, aunque expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.
Petrocedeño procesa hidrocarburos de la faja petrolífera del Orinoco, un enorme reservorio de crudo extrapesado de costosa extracción y mejoramiento.
Fuentes sindicales y de los bomberos habían confirmado más temprano a la AFP del fuego, que se registró el miércoles por la tarde.
La prensa local informó de una fuerte explosión antes de que se iniciaran las llamas. Columnas de humo se percibieron desde los alrededores de la zona, que usualmente está fuertemente resguardada.
Otro incendio se reportó el 6 de noviembre en este mismo complejo. La gobernación de Anzoátegui informó solo días después sobre la atención a comunidades de la zona que se habían visto afectadas.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Un incendio en sede de la COP30 retrasa las negociaciones en Belém en la Amazonía de Brasil
- Exrehén de las FARC Ingrid Betancourt lanza candidatura al Congreso de Colombia
- Alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, dice estar listo para reunión crucial con Trump
- Trump habla de pena de muerte para demócratas que instaron a militares a la desobediencia
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
Contenido sugerido
Contenido GEC