Venezuela registra segundo incendio en planta petrolera estatal PDVSA en un mes

Un incendio en la petrolera estatal PDVSA en el mejorador de crudo de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui, Venezuela. (Captura de video)
Agencia AFP

Francisco Sanz
El incendio fue sofocado en su totalidad y, afortunadamente, no hubo heridos ni afectaciones a comunidades aledañas”, indicó la petrolera estatal PDVSA, que ordenó una investigación para “determinar las causas del incidente y descartar un acto de sabotaje promovido por enemigos de Venezuela”.

El gobierno venezolano culpa normalmente por el deterioro de la industria petrolera a las sanciones de Estados Unidos y supuestos sabotajes de la oposición, aunque expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Petrocedeño procesa hidrocarburos de la faja petrolífera del Orinoco, un enorme reservorio de crudo extrapesado de costosa extracción y mejoramiento.

Fuentes sindicales y de los bomberos habían confirmado más temprano a la AFP del fuego, que se registró el miércoles por la tarde.

La prensa local informó de una fuerte explosión antes de que se iniciaran las llamas. Columnas de humo se percibieron desde los alrededores de la zona, que usualmente está fuertemente resguardada.

Otro incendio se reportó el 6 de noviembre en este mismo complejo. La gobernación de Anzoátegui informó solo días después sobre la atención a comunidades de la zona que se habían visto afectadas.

