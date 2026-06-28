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Resumen

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Un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana custodia en la autopista bloqueada que conecta al estado La Guaira con Caracas este sábado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana custodia en la autopista bloqueada que conecta al estado La Guaira con Caracas este sábado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El Ministerio de Transporte de Venezuela informó este domingo que los servicios de metro en Caracas, Maracaibo (noroeste) y Valencia (norte) fueron restablecidos después de haber culminado la revisión de las infraestructuras tras el doble terremoto del miércoles.

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