Venezuela: La lista de los 14 mayores torturadores del régimen de Maduro

Oswaldo García Palomo es un coronel venezolano que está acusado por el régimen de Nicolás Maduro de conspirar contra el gobierno chavista desde Colombia. La sargento Emmy Mirella Da Costa Venegas es señalada de estar en contacto con él. Ella vive en Venezuela. El 19 de mayo del 2018, hombres armados llegaron a su casa. Al no encontrarla, detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya, un cirujano de 53 años. Cinco días después, Marulanda fue presentado ante un tribunal militar y acusado de traición, instigar una rebelión y participar en una confabulación.

Marulanda y sus abogados aseguran que es inocente y que fue torturado para que revelara dónde estaba su pareja. Marulanda dice que sus captores lo golpearon en la espalda y el estómago, trataron de asfixiarlo con una bolsa plástica y le golpearon la planta de los pies con una barra de metal. Agrega que lo golpearon tan fuerte en la cabeza que perdió el sentido del oído de un lado.

Este y otros casos de tortura han sido documentados por Human Rights Watch y el Foro Penal y presentados en enero de este año.

Dos meses después del informe, la defensora de derechos humanos, Tamara Suju, declaró a fines de marzo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que los casos de tortura en Venezuela se han incrementado y que incluso entre febrero y marzo se registraron 40 nuevos casos de torturas.

Tamara Suju, abogada venezolana defensora de los derechos humanos. (AFP).

"Entre los casos [de tortura] hay menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. Las que han sido aplicadas a estos últimos son las más atroces. Patrón que ha venido incrementándose desde el año pasado. Militares han sido golpeados, colgados, atados de pies y manos, encapuchados, tirados en el piso sin darles agua y comida", dijo Suju.

Tal como sucedió con el caso de Emmy Mirella Da Costa Venegas, Suju sostuvo que se mantiene el patrón de retener de manera arbitraria a los familiares de los militares disidentes como una forma de presionar a los uniformados para que se entreguen.

"Las denuncias se multiplican con la detención arbitraria de familiares de oficiales disidentes, madres y padres cuyos hogares han sido brutalmente allanados y a los que detienen para que aparezcan sus hijos, allanan las casas de aquellas cuyos hijos fueron masacrados por el grupo FAES [Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana], un grupo de exterminio de Nicolás Maduro y que utiliza impunemente para matar y reprimir a los venezolanos", denunció.

La abogada ha llevado sus investigaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) para plantear denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro.

En un video que publicó el 29 de marzo desde la sede de la CPI en La Haya, Suju dijo que el régimen tiene que ser investigado por la muerte de Nelson Martínez, ex presidente de la estatal Pdvsa, quien falleció en diciembre del 2018 estando bajo arresto.

"Nelson Martínez estaba muy enfermo y tenía una condición física especial y nunca se le brindó la atención médica oportuna. Él estuvo durante 10 días solicitando su traslado porque se sentía muy mal de esas afecciones que ya padecía y el mayor Arteaga le negaba el traslado al hospital. Decía que era un show lo que estaba haciendo. En 10 días se desmejoró y al décimo día ya no podía respirar. Cuando el mayor Arteaga vio que Nelson Martínez ya no podía respirar, dijo que lo llevaran al hospital porque no quería que se le muriera en la celda. Así ocurrió la muerte de Nelson Martinez", manifestó la abogada.

"También he denunciado los casos de tortura recibidos que son cada día peor, cada día más crueles, donde hay no solamente colgamientos, si no también descargas eléctricas, asfixia, además los rajan, los meten en huecos donde hay piedras filosas para romperle los pies, en donde además les inyectan droga y todo esto ha sido respaldado por la denuncia del teniente Dugarte. Ronald Dugarte ha enviado a la Corte su testimonio de puño y letra firmado por él, donde habla de la cadena de mando de los torturadores, de los métodos utilizados por los torturadores, donde habla de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios", dijo la abogada.

Desde el pasado 21 de marzo, Tamara Suju ha venido usando su cuenta en la red social Twitter para denunciar a quienes sindica como los principales torturadores del régimen chavista. La lista es de 14 personas:



1.- Capitán Jonathan Becerra, alias "Piraña"

"Disfruta aplicando shock eléctricos en partes íntimas y violas con palos a los detenidos".

2.- Mayor José Sánchez Castro

Graduado en el 2002 en la Guardia Nacional Bolivariana. Forma parte del grupo de torturadores en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleita, Caracas.

3.- Capitán Néstor Blanco Hurtado

"Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, tortura a civiles y militares en las catacumbas de ese cuerpo criminal", también en Boleita.

4.- Teniente Saúl Méndez

"Acusado ante la CPI por ser uno de los sádicos q disfruta torturando y tratando de humillar a oficiales superiores esposados, golpeándolos si no hacen lo que él quiere".

5.- Capitán Jesús Gerardo Cárdenas, alias 'Camaleón'

"Alias Camaleón. Inspector jefe, inspector, torturador e Inductor de las Torturas en el DGCIM".

6.- Teniente de Navío Abel Angola, alias 'Aureliano'

"Inspector jefe, es decir, Inspector Torturador. Acusado en la Corte Criminal Internacional".

7.- Coronel Hannover Guerrero Mijares

"Director del DGCIM. A su mando, inducción y complicidad se realizaron detenciones arbitrarias de militares y civiles, torturas, secuestros y extorsiones, en la división del DGCIM en Boleita".

8.- Manuel Cristopher Figuera

El director general del Sebin está acusado de "incitar y ordenar" detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También es señalado de "dirigir centros de torturas clandestinos".

9.- Comisario jefe del FAES, José Domínguez Ramírez

Cómplice de asesinatos extrajudiciales, secuestros de activistas y allanamientos violentos ilegales, e inductor de torturas a civiles y militares en centros clandestinos de la capital.

10.- Capitana Keyler Chacón Bautista, alias "Gaviota"

Jefa de celda del DGCIM. Reconocida como "sanguinaria y cruel", se desempeña como mano derecha de Hannover. "Además de torturar, maltratar y tratar de humillar a los oficiales detenidos, los priva de agua y alimentos".

11.- Mayor General Alexander Gramko Arteaga

La denuncia lo señala como inductor, ejecutor y cómplice de crímenes de lesa humanidad. A su carga también está la "mafia de extorsión, robo en allanamientos y secuestros de civiles".

12.- Coronel Rafael Franco Quintero

El agente del Sebin es acusado de inducir y ser cómplice de los peores crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y violencia sexual a detenidos.

13.- Jhonatan Pérez Noguera (Alias JJ)

Paramilitar y cabeza d cuerpos paramilitares en Caracas a los q llaman colectivos. Porta credencial del DGCIM. Involucrado en persecución, represión y torturas en Centros de Clandestinos a su disposición.

14.- Freddy Bernal, "protector del estado Táchira

"A su cargo la estructura de los PARAMILITARES entrenados y armados (colectivos). Induce y dirige torturas, desaparición forzada y secuestros d estos grupos".