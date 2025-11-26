Venezuela revoca concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y GOL. (Raul Arboleda / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Venezuela revoca concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y GOL

El Gobierno de Nicolás Maduro revocó este miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estado promovido por Estados Unidos y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela, según una publicación del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

