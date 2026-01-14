La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda tras una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 14 de enero de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Venezuela "se abre a un nuevo momento político", dice presidenta interina Delcy Rodríguez tras caída de Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, , dijo el miércoles que su país “se abre a un nuevo momento político”, en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de en un bombardeo estadounidense.

El gobierno interino de Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de un número “importante” de presos políticos bajo presiones de Estados Unidos, el 3 de enero en una incursión militar.

Francisco Sanz
“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, dijo Rodríguez a periodistas en el presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro.

Pero la oenegé especializada Foro Penal contabiliza alrededor de 180 excarcelaciones desde entonces, al sumar dos tandas de diciembre y los liberados en el actual proceso, que transcurre a cuentagotas.

Una nueva tanda de excarcelaciones se produjo el miércoles, en la que 17 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados, .

Vista de una protesta en apoyo al periodista venezolano Roland Carreño, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Captura de video
Vista de una protesta en apoyo al periodista venezolano Roland Carreño, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Captura de video

“Queremos informar que no ha culminado aún; ese proceso se mantiene abierto”, afirmó la mandataria interina.

Rodríguez detalló que el proceso de excarcelaciones incluye crímenes relacionados con “el orden constitucional”, así como “el odio, la violencia y la intolerancia”, y no “delitos graves” como homicidio y narcotráfico.

Cientos de personas han sido detenidas y procesadas bajo cargos de “incitación al odio” y “traición a la patria”, especialmente en contextos electorales y de protestas opositoras.

Familiares de presos políticos exigieron el martes 13 de enero celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. (AFP)

