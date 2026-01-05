Venezuela: se escuchan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas, el 5 de enero de 2026. (Captura de video)
Venezuela: se escuchan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas, el 5 de enero de 2026. (Captura de video)
Agencia AFP

Ráfagas de disparos se escucharon la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de , informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de las fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según esa fuente.

MIRA AQUÍ: Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”.

Solo vi dos luces rojas en el cielo”, añadió bajo condición de anonimato. “Duró aproximadamente un minuto”.

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchan ráfagas seguidas de detonaciones.

Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)
