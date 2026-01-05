Venezuela: se escuchan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

Ráfagas de disparos se escucharon la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

#Atencion| En estos momentos se reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. Tanquetas y personal militar rodean la sede presidencial mientras el gobierno denuncia la presencia de drones sobre el complejo.#Venezuela #Urgente #LoUltimo pic.twitter.com/m8DQhYapNA — NoticiasBta (@NoticiasBta) January 6, 2026

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de las fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según esa fuente.

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

“Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”.

🇻🇪‼️ | URGENTE — Hombres armados fueron vistos corriendo por las calles de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, en medio de intensos disparos. pic.twitter.com/72MeQc8Vh7 — UHN Plus (@UHN_Plus) January 6, 2026

“Solo vi dos luces rojas en el cielo”, añadió bajo condición de anonimato. “Duró aproximadamente un minuto”.

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho.

El regimen quedo tan asustado del ataque de EEUU, que se asustaron de sus propios drones:



Informes locales indican que el incidente involucró a un dron aliado que se acercó demasiado al Palacio de Miraflores, lo que provocó la respuesta de la guardia presidencial.



Al parecer,… pic.twitter.com/YqfGOxpWgL — Jose Valdez 🇸🇻 (@JoseValdezSV) January 6, 2026

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchan ráfagas seguidas de detonaciones.

Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)