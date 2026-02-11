Secretario de Energía de Estados Unidos aboga por “liberar” a los ciudadanos y economía de Venezuela

Escuchar
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habla al finalizar una reunión oficial con Delcy Rodríguez, en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles, tras un encuentro en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el Gobierno de Donald Trump aboga por trabajar para “liberar” a los ciudadanos y la economía del país sudamericano, por lo que ha emitido licencias para que mejoren las inversiones en la nación petrolera.

