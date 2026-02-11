Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se reunió este miércoles en Caracas con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para impulsar un “histórico” acuerdo energético, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Secretario de Energía de EE.UU. impulsa “histórico” acuerdo con Delcy Rodríguez en Venezuela
Venezuela

Secretario de Energía de EE.UU. impulsa “histórico” acuerdo con Delcy Rodríguez en Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela

Parlamento de Venezuela continuará debatiendo amnistía con familias de presos políticos
Venezuela

Parlamento de Venezuela continuará debatiendo amnistía con familias de presos políticos

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario
Venezuela

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario