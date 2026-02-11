Secretario de Energía de EE.UU. impulsa “histórico” acuerdo con Delcy Rodríguez en Venezuela

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se reunió este miércoles en Caracas con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para impulsar un “histórico” acuerdo energético, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación caribeña.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como “histórica” la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Pérez Pirela, reafirmó luego en redes sociales que el objetivo del encuentro es revisar la agenda energética que, dijo, debe ser beneficiosa para ambas naciones.

En la reunión también estuvieron el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez; el representante diplomático del país caribeño ante EE.UU., Félix Plasencia y la encargada de negocios estadounidense en la capital venezolana, Laura Dogu.

Dogu afirmó más temprano en X que se trata de una vista “clave” para “avanzar la visión” del presidente Donald Trump de una “Venezuela próspera”.

Además del encuentro con Rodríguez, la agenda oficial del secretario estadounidense incluye este miércoles reuniones con empresarios y medios internacionales.

El jueves tiene previsto visitar instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, que opera la petrolera estadounidense Chevron en el estado Anzoátegui, en el este del país.

Este martes, el Departamento del Tesoro emitió dos nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Hasta ahora Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que el secretario de Energía aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país por un tiempo “indefinido”.

El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.

El pasado 21 de enero, Rodríguez estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán “en un 37 %” este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.

