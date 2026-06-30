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Resumen

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Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima este martes, en La Guaira. Foto: EFE/ Raúl Martínez
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima este martes, en La Guaira. Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

“¡Ay, mi hija! ¡Devuélvanmela!”, gritaba una madre desconsolada al sepultar este martes en un cementerio de Caracas a su hija y a su nieto, dos de las miles de víctimas que dejan los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos hace seis días en Venezuela, cuyo balance ya asciende a 1.943 muertos y 10.571 heridos.

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