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Resumen

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Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Las labores de rescate continúan este miércoles a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que ha dejado al menos cerca de 2.000 muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

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