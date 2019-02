Estos son los 3 himnos venezolanos sobre la migración creados en el Perú [VIDEOS]

Músicos venezolanos que huyeron de su país tras el estallido de la crisis compartieron con El Comercio tres temas creados en el Perú donde vuelcan lo difícil que les resultó dejar Venezuela, su familia y convertirse en inmigrantes.

La cantante Reymar Perdomo, la banda de música tropical Malay y la agrupación de música afrovenezolana Vetamboo nos comentan que convirtieron su frustración en rima y sus canciones en esperanza para ellos y sus compatriotas. También hablaron de los vientos de cambio que se respiran en Venezuela.



► Reymar Perdomo y su himno de la inmigración



“Yo creo que cuando la noche se hace más oscura es porque un amanecer está por llegar y Venezuela está a punto de ese cruce entre la oscuridad y la luz”



La cantante Reymar Perdomo, con poco más de un año en Perú ha alcanzado la popularidad tras la viralización en redes sociales de su tema “Me fui” en el que cuenta sus altibajos desde que dejó Venezuela.



“‘Me fui’ la escribí cuando llegué a la frontera de Perú donde me robaron mis maletas y me desahogué en un trozo de papel insultando a todo aquel que yo creía culpable de lo que me estaba pasando (...) Me fui a cantarla al parque Kennedy y un joven peruano la grabó y comenzó una viralización de este tema que ya muchos dicen que es el himno de la inmigración y eso es un bendición”, cuenta Reymar.

“En cada paradero, cada heladero, cada frutero, cada cobrador que conozco me dice ‘gracias por esa canción’ y yo no tengo más palabras sino mil gracias porque entre tantas canciones que tal vez han compuesto para mi país ‘Me fui’ se quedó en el corazón de muchos”, asegura la cantante.



► Malay, una joven banda que transmite esperanza



“A los venezolanos mucha fuerza, sabemos que no es fácil, todos estamos en la misma situación… Mantengan la fe que el cambio está pronto, falta poquito. Lo más importante en todo esto es mantener la esperanza porque algo bueno va a suceder”



La banda de música tropical, Malay, conformada por cinco jóvenes que no superan los 29 años se estableció en Perú hace dos años y resumen todo este tiempo como uno lleno de esfuerzo, sacrificio y mucho crecimiento porque tuvieron que aprender a realizar oficios que no imaginaron. “Si estás en el exterior dices yo nunca he trabajado de mesero y te das cuenta de que sí puedes hacerlo”, confiesa el percusionista Mauricio Gascón.

“El nombre de nuestra canción es ‘Venezuela’ y recoge lo que estábamos empezando a vivir y una parte de toda esa experiencia que han vivido todas esas personas, no solo las venezolanas sino de cualquier otra parte del mundo porque la migración no tiene nacionalidad (...) más que ser un lamento es una canción que busca transmitir esperanza", agrega Gascón.

La banda de música tropical Malay se estableció en Perú y cuentan que su canción 'Venezuela' más que ser un lamento busca transmitir esperanza. (Foto y video: El Comercio)

“Creo que la parte más complicada es el tema familiar y emocional. Es muy difícil de controlar. No somos los únicos, muchos extranjeros sufrimos ese tema de la ansiedad y la depresión constantemente y es una lucha personal pero haber venido para acá te ayuda a crecer esa parte emocional”, cuenta Jorge Guios, bajista de Malay.



► Vetamboo, los tambores del folclor afrovenezolano



“A todos los venezolanos que están aquí en Perú: ¡Fuerza! Todos los días levántense y pídanle a Dios que los ayude (...) cuando él lo permita regresaremos a nuestra patria hermosa a seguir con nuestra familia y siempre estar agradecido de este hermoso país Perú”



Jesús León, Raúl Martínez, Mynor Guerra y Jorge Luis Carmona son los integrantes de Vetamboo orquesta de música afrovenezolana que toca en las plazas de Magdalena y Barranco no solo para enseñar a los peruanos el sonido del tambor venezolano sino “para que el venezolano que está aquí sienta un poquito de lo que es su tierra y se acuerde de sus raíces”.



“Nuestro tema se llama ‘Mamaita’, es una expresión que usamos en Venezuela para referirnos a nuestra madre y explica lo difícil que es despedirse de su madre (...) porque se sabe que no se le puede ayudar de otra forma sino yéndose a otro país a buscar una mejor oportunidad para poder ayudarla y tratar de compensarla por todo lo que ha hecho por uno”, explica el director de la agrupación Jesús León.

Vetamboo, orquesta de música afrovenezolana, compuso 'Mamaita' un tema inspirado en lo difícil que resulta despedirse de una madre cuando se tiene que buscar mejores oportunidades en el extranjero. (Foto y video: El Comercio)

“De Venezuela yo creo que se extraña todo hasta los detalles más sencillos, sabemos que Perú es reconocida por su arte culinario, la comida es riquísima, pero nosotros extrañamos nuestra arepita caliente con mantequilla y queso. Estamos agradecidos con esta ciudad y con la gente de Perú que nos ha abierto las puertas de una manera increíble (...) debemos seguir adelante, nos tocó y de verdad estamos muy contentos como agrupación”, revela el percusionista Jorge Luis Carmona.



