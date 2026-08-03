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Resumen

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Voluntarios transportan el cuerpo de una víctima del terremoto entre los escombros de los edificios derrumbados en Caraballeda, Venezuela, el 27 de julio de 2026, un mes después de que un terremoto azotara la zona. (Federico PARRA / AFP)
Voluntarios transportan el cuerpo de una víctima del terremoto entre los escombros de los edificios derrumbados en Caraballeda, Venezuela, el 27 de julio de 2026, un mes después de que un terremoto azotara la zona. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

El número de muertos en Venezuela por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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