El entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante una entrevista en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
Agencia AFP

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció después de casi una década en el cargo desde el cual defensores de derechos humanos le señalaban de impartir justicia de mano dura al servicio del derrocado Nicolás Maduro, informó el miércoles la Asamblea Nacional.

