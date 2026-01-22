Nicolás Maduro, observa durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Venezuela tilda de “fake” noticia sobre cooperación con Trump antes de captura de Maduro
El Gobierno de calificó este jueves de “fake” la información publicada por el diario británico ‘The Guardian’ que asegura que la presidenta encargada garantizó a la Administración de su cooperación antes de la captura de por tropas estadounidenses.

En el perfil oficial en X de Miraflores -sede del Gobierno venezolano- se compartió una imagen con el titular del diario británico con un letrero rojo que dice “fake”, sin añadir más comentarios al respecto.

MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez prometió a Trump cooperación antes de la captura de Maduro, según ‘The Guardian’

‘The Guardian’ indicó que obtuvo esta información de cuatro fuentes distintas que precisaron que la presidenta encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, no participaron activamente en la operación de captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, pero que, dijo, habían asegurado al Gobierno de EE.UU. a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy, que ejercía como vicepresidenta con Maduro al frente del Ejecutivo, juró como presidenta enecargada dos días después de la captura del mandatario, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las fuentes del ‘Guardian’ aseguran que hubo representantes del Gobierno de Qatar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos.

Según la versión del rotativo, esos contactos llevaban realizándose desde el otoño, y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 20 de enero que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. (AFP)
