Venezuela tilda de “robo descarado” la confiscación de buque petrolero por parte de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela calificó este miércoles como un “robo descarado” la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar “este grave crimen internacional”.

“Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma”, señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram, en alusión a la filial de la estatal Pdvsa en territorio estadounidense, cuya venta fue aprobada por un juez en ese país en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del país suramericano.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

A juicio de la Cancillería, en estas circunstancias, “han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela”.

“No es la migración, no es el narcotráfico, no es la democracia, no son los derechos humanos, siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, apuntó.

Para el despacho de Exteriores, este “acto de piratería” busca distraer la atención y “tapar el fracaso rotundo” del que calificó como “show político montado hoy en Oslo”, donde se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ausente del acto y representada por su hija, Ana Corina Sosa .

“Venezuela hace un llamado a todo el pueblo venezolano a mantenerse firme en defensa de la patria y exhorta a la comunidad internacional a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo”, añadió.

En ese contexto, el Gobierno venezolano advirtió que acudirá a “todas” las instancias internacionales para denunciar este hecho y, sostuvo, defenderá con “determinación absoluta” su soberanía, recursos naturales y dignidad nacional.

“Venezuela no permitirá que ningún poder extranjero pretenda arrebatarle al pueblo venezolana lo que le pertenece por derecho histórico y constitucional”, subrayó.

Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.