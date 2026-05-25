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Presos venezolanos se congregan en protesta en el techo del Centro de Detención Judicial (INJUBA) en Barinas, Venezuela, el 24 de mayo de 2026. (Briceida Morales / AFP)
Presos venezolanos se congregan en protesta en el techo del Centro de Detención Judicial (INJUBA) en Barinas, Venezuela, el 24 de mayo de 2026. (Briceida Morales / AFP)
/ BRICEIDA MORALES
Por Agencia AFP

Más de cien detenidas fueron trasladas de una cárcel en Venezuela después de que cientos de presos comunes tomaran el penal al denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias, que prometieron instalar una “mesa técnica” para mediar, informó el lunes un observatorio independiente.

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