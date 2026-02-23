Al menos 30 presos políticos salieron la tarde del lunes de una prisión a las afueras de Caracas en el marco de una histórica ley de amnistía promulgada el jueves en Venezuela bajo presión de Washington, constataron periodistas de la AFP.

“¡Somos libres!”, gritaban varios de los liberados con la cabeza rapada y camisas blancas tras ser acogidos por familiares y allegados al salir de la cárcel del Rodeo I, a unos 40 km de la capital.

Información en desarrollo...