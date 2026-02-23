Escuchar
El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia AFP

Al menos 30 presos políticos salieron la tarde del lunes de una prisión a las afueras de Caracas en el marco de una histórica ley de amnistía promulgada el jueves en Venezuela bajo presión de Washington, constataron periodistas de la AFP.

