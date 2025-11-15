Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
El USS Gerald R. Ford en el Caribe: expertos alertan de riesgos para América Latina ante la ofensiva naval de EE.UU. contra Venezuela
Resumen de la noticia por IA
El USS Gerald R. Ford en el Caribe: expertos alertan de riesgos para América Latina ante la ofensiva naval de EE.UU. contra Venezuela

El USS Gerald R. Ford en el Caribe: expertos alertan de riesgos para América Latina ante la ofensiva naval de EE.UU. contra Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El portaaviones USS Gerald R. Ford ingresó el 11 de noviembre al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, y ahora es el buque más poderoso del masivo grupo de ataque que Donald Trump ha emplazado en el Caribe, cerca de Venezuela. Una vez completada esta etapa, el Pentágono anunció el jueves una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico, bajo el nombre Operación Lanza del Sur. ¿Cómo esta situación podría impactar en el resto de América Latina?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC