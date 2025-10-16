La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodriguez, en una fotografía del 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodriguez, en una fotografía del 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Vicepresidenta de Venezuela desmiente supuesta negociación con EE.UU. para salida de Maduro
La vicepresidenta de Venezuela, , desmintió este jueves que haya negociado con Estados Unidos la del poder.

Un reporte del diario estadounidense Miami Herald señaló que la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez intentaron negociar con Washington la a cambio de que ellos se quedaran en el poder.

Según el diario, los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico.

y desde agosto desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. Venezuela denuncia una “amenaza” de Washington para un “cambio régimen”.

“FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, dijo Rodríguez en Telegram.

“La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”, añadió la vicepresidenta que luego compartió una foto junto a Maduro con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

El Miami Herald dijo que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Qatar, país que ha mediado anteriormente para el intercambio de presos.

Maduro supuestamente avaló las negociaciones, según el reporte del diario.

Desde el inicio del , Estados Unidos ha atacado a al menos cinco pequeñas embarcaciones, con un saldo de 27 muertos.

El anunció en la víspera que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela, sin precisar la fecha de dicha autorización, y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño.

Maduro insistió este jueves en rechazar estas declaraciones.

“¿Alguien se puede creer que desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?”, cuestionó en un acto oficial.

El líder chavista, Nicolás Maduro, tachó el domingo 12 de octubre de "bruja demoníaca" a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz. (AFP)

