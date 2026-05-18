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Carmen Navas, la madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien fue detenido hace más de un año en Venezuela, sostiene un cartel exigiendo conocer el paradero de su hijo, en Caracas, el 5 de mayo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Carmen Navas, la madre de Víctor Hugo Quero Navas, quien fue detenido hace más de un año en Venezuela, sostiene un cartel exigiendo conocer el paradero de su hijo, en Caracas, el 5 de mayo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Por Agencia AFP

La madre del preso político Víctor Hugo Quero falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado en Venezuela, informaron sus familiares a la AFP.

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