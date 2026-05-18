La madre del preso político Víctor Hugo Quero falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado en Venezuela, informaron sus familiares a la AFP.

Carmen Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades venezolanas. Oenegés calificaron la detención como una “desaparición forzada”.

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El Ministerio de Servicios Penitenciarios finalmente informó el 7 de mayo mediante un comunicado que el deceso de Quero se produjo el 24 de julio.

Otros 19 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014.

Navas visitó la tumba en la que habían enterrado a su hijo nueve meses atrás y exigió exhumar los restos para confirmar su identidad. Tras hacerlo, realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas.

“Dios me dé la fortaleza”, susurró Navas entre sollozos en una eucaristía llevada a cabo el viernes para despedir a Quero. Fue su última aparición pública.

Edilda Zambrano, amiga cercana de Navas, la describía hace apenas días como “una mujer maravillosa (...) una mujer de coraje, persistente en todo momento”, mientras relataba la difícil cruzada que emprendió frente a cárceles y en instituciones venezolanas.

Los allegados de Navas advertían que postergó sus diversos problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero.

El deceso de Quero se conoció en medio de una amnistía impulsada en febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

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Trabajadores venezolanos entregaron este jueves 16 de abril una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

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