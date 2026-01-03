Venezuela: videos compartidos en redes sociales muestran magnitud de las explosiones en Caracas

Ciudadanos venezolanos registraron con cámaras en mano las fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando Caracas, la capital de Venezuela, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

La agencia AFP informa que los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Maduro “están contados”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Explosiones en el corazón de las fuerzas armadas de Caracas quiebran al régimen de Nicolás Maduro.



El medio de comunicación @NTN24ve y el analista @agusantonetti informan que los bombardeos han caído sobre las bases militares del dictador.



Podría ser el inicio del fin del… pic.twitter.com/qd92T0LfGR — Alejandra Escobar (@AleEsat) January 3, 2026

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

#URGENTE Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas. pic.twitter.com/SaOWhnXs4U — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. “El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”, dijo el mandatario.

Le llegaron los 3 reyes magos a el dictador nicolas maduro en venezuela sera libre nuestra patria volveremos a ser lo mejor que hubo en latinoamerica todos los que nos humillaron lo pagaran caro todo lo que se robaron lo van a devolver y van a ir presos todos. pic.twitter.com/UjSPf3qYam — McGregorys (@bajapantaletas) January 3, 2026

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.