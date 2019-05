Venezuela EN VIVO: Levantamiento militar contra Maduro deja al menos 69 heridos

Caracas. El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó buscó este martes sumar apoyos a un alzamiento militar para deponer a Nicolás Maduro, sin que haya señales de una rebelión masiva contra el gobernante, que mantiene el apoyo del alto mando.

#30Abr #Caracas | La marcha continúa su rumbo hacia el Oeste de Caracas, siendo escoltada por militares con armas largas. Juan Guaidó y Leopoldo López también forman parte de la movilización. pic.twitter.com/uqhxrgMTUI - @franciscoamarin — Reporte Ya (@ReporteYa) 30 de abril de 2019

En los enfrentamientos resultaron afectadas más de medio centenar de personas, entre ellos un coronel de la Guardia Nacional que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. Las autoridades del municipio capitalino de Chacao indicaron por la tarde que en su registro de salud había al menos 69 heridos y destacó 41 por balas de goma, dos por disparo de arma de fuego, 21 por traumatismos y tres por problemas respiratorios



Diez horas después de anunciar el inicio de la sublevación desde la base aérea de La Carlota, en Caracas, para la que pidió el respaldo de toda la Fuerza Armada, Guaidó recorrió varios puntos de la ciudad junto con algunos insurrectos.



Su copartidario Leopoldo López, quien lo acompañaba en esa correría, finalmente se refugió junto a su familia en la embajada de Chile en Caracas, anunció el gobierno de Santiago.

Horas más tarde, Santiago indicó que el líder opositor se había trasladado a la embajada de España junto a su familia.

Horas antes, en la madrugada, había sido liberado por los uniformados leales a Guaidó. Detenido en el 2014, López cumplía desde el 2017 en prisión domiciliaria una condena de casi 14 años por "incitación a la violencia".



Guaidó está "seguro y recorriendo", dijo en tanto una fuente de su entorno.



Miles de opositores continuaban en los alrededores de La Carlota luego de que el opositor, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, advirtiera que no hay vuelta atrás hasta que caiga el gobierno, que denunció el hecho como un fallido intento de golpe de Estado.



"¡El momento es ahora! (...), calle sin retorno", instó Guaidó, al que respaldó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que su país "apoya al pueblo de Venezuela" y que sigue muy de cerca la situación.



Juan Guaidó dirigiéndose a la plaza Altamira de Caracas. (AFP).

La ONG de derechos humanos Provea reportó protestas en 22 de los 24 estados.

Una mujer que no participaba en las movilizaciones resultó herida de bala en Caracas, según manifestantes, mientras que el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, también denunció que un militar fue baleado y responsabilizó a la oposición por un posible "derramamiento de sangre".

Un grupo de opositores fue arrollado por un vehículo militar, de acuerdo con imágenes televisivas, sin que se conozcan las consecuencias. Desde el interior de la base de La Carlota lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes, observó la AFP.



#30Abr 12:13 pm #Caracas Asi se encuentran los alrededores de la Base Aérea de La Carlota. Manifestantes permanecen en el sitio a pesar de la fuerte represión. pic.twitter.com/xQHALrVh4q - @Luiskparada — Reporte Ya (@ReporteYa) 30 de abril de 2019

"Nosotros también somos pueblo y ya estamos cansados de esta dictadura", declaró a la AFP bajo anonimato uno de los insurrectos, en los alrededores de la instalación. Se ignora cuántos efectivos participan. Varios militares pidieron asilo en la embajada de Brasil, indicó la presidencia brasileña.



En su única alusión a la crisis, Maduro, que no apareció en público, pidió en Twitter "nervios de acero" y dijo que los comandantes regionales le ratificaron "total lealtad".



En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

--- Primeras palabras de Guaidó ---



El presidente encargado, Juan Guaidó, llamó este martes a "toda Venezuela a las calles" para continuar este miércoles la que denomina la "Operación Libertad", con la que espera que abandone el poder el mandatario Nicolás Maduro, a quien no se refirió de forma directa.

"Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales.

"Tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela, Maduro no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es un día histórico para el país", añadió.

Guaidó pidió la madrugada de este martes a los venezolanos manifestarse para lograr el "cese de la usurpación" que, considera, hace Maduro de la Presidencia.

En ese mismo llamamiento, en el que apareció rodeado de una veintena de militares que dieron la espalda a Maduro y el dirigente opositor Leopoldo López, que burló el arresto domiciliario, exhortó a la Fuerza Armada a sumarse a su movimiento.

Esta noche, ha dicho que reconocerá "el esfuerzo y sacrificio" de los militares que le ayuden a desalojar a Maduro del poder, que ejerce desde 2013.

"Podemos lograr el cambio en Venezuela, mi agradecimiento a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado a la Fuerza Armada a seguir avanzando en la Operación Libertad", insistió.



--- Primer pronunciamiento de Maduro ---



El mandatario Nicolás Maduro proclamó la "derrota" de un sublevación militar en su contra, que definió como una "escaramuza golpista", y advirtió que están preparándose "acusaciones penales" contra los responsables.

En su primera aparición desde el alzamiento a favor del presidente encargado Juan Guaidó, Maduro felicitó a la Fuerza Armada por la "derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia" a Venezuela "en la escaramuza golpista".

Según el mandatario, cinco militares y tres policías resultaron heridos de bala durante enfrentamientos.

#EnVivo 📹 | Mensaje al pueblo venezolano y al mundo, ante la nueva arremetida contra la Paz de la Patria. https://t.co/hS22rnPQjm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 de mayo de 2019

En una alocución transmitida en cadena de radio y televisión, Maduro -acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el alto mando de la Fuerza Armada y funcionarios gubernamentales- advirtió que habrá acciones penales contra los líderes del alzamiento y los militares involucrados.

"Eso no puede quedar impune, he hablado con el fiscal general (Tarek William Saab). Ha designado tres fiscales (...) que ya están interrogando a todos los involucrados" y "están dirigiendo acusaciones penales por los graves delitos contra la Constitución, el estado de derecho y el derecho a la paz", apuntó.

El gobernante socialista aseguró que los insurrectos buscaban "una tragedia", con "50, 100 o 200 muertos"; pero que las fuerzas leales pudieron controlar la situación.

"Todas las bases militares estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución, al comandante en jefe y a la Constitución", expresó.

Maduro, además, desmintió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que planeaba huir a Cuba al estallar la sublevación.

"Hasta dónde llega la falta de seriedad, la insensatez, la locura, la mentira, la manipulación. Decía Mike Pompeo que (...) Maduro tenía un avión prendido para irse a Cuba, huir, y que los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor, qué falta de seriedad", dijo.

- "Carlotazo" -

Guaidó anunció la sublevación en la madrugada en un video que, según dijo, fue grabado en La Carlota, principal base aérea del país, en el que apareció con López y un pequeño grupo de uniformados.

"Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado, hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles", dijo el jefe parlamentario.

Rodeado del alto mando, Padrino reiteró su adhesión a Maduro y denunció el alzamiento como un intento "burdo e inútil". "Han hecho el ridículo nuevamente y eso nos va a fortalecer", sostuvo.

"Pareciera que el 'carlotazo' comienza a diluirse y ahora parece que entra en escena la represión", comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca, quien cree que la insurrección aparentemente buscaba "desencadenar otras acciones militares a nivel nacional".



Próximos a la base aérea donde Leopoldo López fue liberado se oyen más disparos. Venezolanos llaman "¡asesinos!" a los simpatizantes del gobierno de Maduro Guaidó llama al levantamiento militar @elcomercio_peru en #Venezuela pic.twitter.com/4yWYWjpETy — Ricardo León (@erreleon) 30 de abril de 2019

- "Hasta la muerte" -

Mientras, una multitud de chavistas custodiaba el palacio presidencial de Miraflores, en el centro, por pedido de sus dirigentes.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, manifestó que la situación está controlada y que el levantamiento es obra de una "pequeñísima fracción de la Fuerza Armada y el Sebin (servicio de inteligencia)".



Las bombas lacrimógenas caen en el este de Caracas, cerca del lugar donde se encuentra Juan Guaidó. Informa @elcomercio_peru desde #Venezuela pic.twitter.com/eJqt2a2maZ — Ricardo León (@erreleon) 30 de abril de 2019

Disparos en base aérea donde Juan Guaidó liberó a Leopoldo López. Foto: AFP/ Video: El Comercio- Ricardo León

En Miraflores, María Luna, integrante de la Milicia, un cuerpo civil armado, dijo a la AFP estar dispuesta a defender a Maduro "hasta la muerte si es posible".



"No me voy a quedar en casa con los brazos cruzados mientras el régimen de Maduro nos oprime", declaró en contraste Carlos, opositor de 26 años, en las proximidades de La Carlota.



- Reacciones divididas -



Cuba, Bolivia y Turquía, aliados de Maduro, condenaron el "intento de golpe de Estado", mientras que Colombia, que lidera junto a Washington la presión contra el líder socialista, apoyó la rebelión. Rusia y México llamaron a negociar.



Leopoldo López cumplía una pena de casi 13 años de prisión en régimen de arresto domiciliario, como consecuencia de "un movimiento militar y civil". (Foto: El Comercio)

En lo que pareció como una apuesta a disensiones internas en en seno del chavismo, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, llamó a Padrino, al presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, y al comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, a abandonar a Maduro.

Bolton aseguró que estos tres altos cargos se habían comprometido a apoyar la salida de Maduro. "Su momento es ahora. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino Guaidó, protejan la Constitución y echen a Maduro, y los sacaremos de la lista de las sanciones". "Si se quedan con Maduro, se van a hundir con el barco", advirtió.



Venezolanos celebran la liberación de Leopoldo López, preso durante casi 14 años. Se oyen disparon cerca de la base aérea donde el líder del partido Voluntad Popular fue liberado @elcomercio_peru desde #Venezuela pic.twitter.com/r32Olyq7cM — Ricardo León (@erreleon) 30 de abril de 2019

El gobierno español pidió evitar un "derramamiento de sangre" y Bogotá solicitó una reunión urgente del Grupo de Lima, bloque de países que apoya a Guaidó.



Los militares son considerados la columna vertebral de Maduro, quien les ha otorgado amplio poder político y económico.



Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado el 23 de enero, no ha logrado aún quebrar el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada a Maduro, aunque dos días antes de su juramentación un grupo de soldados se amotinó en una base de Caracas para desconocer al líder socialista.



Guaidó, un ingeniero de 35 años, asumió las funciones presidenciales luego de que el Legislativo, de mayoría opositora, declarara que Maduro usurpa el cargo por haber asumido un segundo mandato, el 10 de enero, fruto de "elecciones fraudulentas".



