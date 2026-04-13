Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entonces ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en el Ministerio de Defensa en Caracas, el 11 de mayo de 2023. (Federico PARRA / AFP)
El entonces ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en el Ministerio de Defensa en Caracas, el 11 de mayo de 2023. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al exministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.