Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cómo la llegada de los cazas F-35 a Puerto Rico y la toma por asalto de un pesquero escalan la tensión entre EE.UU. y Venezuela?
Resumen de la noticia por IA
¿Cómo la llegada de los cazas F-35 a Puerto Rico y la toma por asalto de un pesquero escalan la tensión entre EE.UU. y Venezuela?

¿Cómo la llegada de los cazas F-35 a Puerto Rico y la toma por asalto de un pesquero escalan la tensión entre EE.UU. y Venezuela?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Cinco aviones caza F-35 de Estados Unidos aterrizaron el sábado en Puerto Rico, como parte de las 10 aeronaves de ese tipo que se unirán a la fuerza militar desplegada en el mar Caribe por orden del presidente Donald Trump para operaciones contra el narcotráfico. La noticia se conoció el mismo día en el que Venezuela denunció que un barco de guerra estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un pesquero que navegaba en aguas venezolanas. ¿Estamos ante una escalada?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC