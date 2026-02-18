Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta combinación de imágenes muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Jim WATSON, Federico PARRA / AFP
Esta combinación de imágenes muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Jim WATSON, Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA JIM WATSON
Por Agencia EFE

Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico
Venezuela

Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.
Venezuela

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.

El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela para evaluar seguridad y plan de Trump
Venezuela

El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela para evaluar seguridad y plan de Trump

Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí
Venezuela

Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí