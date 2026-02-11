Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo

Escuchar
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, luego de una reunión oficial en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, luego de una reunión oficial en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas.

