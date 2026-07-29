Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)
Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles de que sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos para evaluar la respuesta ante el doble terremoto del pasado 24 de junio y la cooperación energética entre ambas naciones.

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