La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que su Gobierno mantiene conversaciones “todos los días” con la Administración estadounidense de Donald Trump, que la reconoció oficialmente como jefa de Estado.

