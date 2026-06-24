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Resumen

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Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Foto de Manaure Quintero / AFP).
Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Foto de Manaure Quintero / AFP).
Por Agencia AFP

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

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