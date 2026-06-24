El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT (18H04 locales) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

The absolute terror. Just awful. It's so bad. I think this is the worse quake I've covered.



This was during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/L2gH3BUt3S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: pic.twitter.com/uyPTxnb5z7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

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Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. «Necesitamos linternas», pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, asegura que fue «increíble».

«No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron», dijo a la AFP.

«Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible», señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

San Felipe estado de Yaracuy en Venezuela el temblor dejó muchos estragos. pic.twitter.com/xgfiLYTEYQ — Enrique Camargo P. (@EnriqueCamargo2) June 24, 2026

🔴 #URGENTE | Pescadores frente a las costas del estado de La Guaira captaron en video los momentos posteriores al terremoto en Venezuela, mostrando enormes columnas de polvo que cubrían gran parte del litoral central tras el colapso masivo de edificaciones. pic.twitter.com/nyF4NKURVq — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

NEW VIDEO: Devastation in La Guaira, Venezuela after powerful earthquake pic.twitter.com/NzxTss0Xje — BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026

Aeropuerto cerrado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia ante a la gravedad de los daños.

«Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (…) hay estados particularmente afectados», indicó Rodríguez.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

«El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura», indicó la mandataria.