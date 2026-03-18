El general en jefe Vladimir Padrino López se despidió este miércoles del Ministerio de Defensa de Venezuela y aseguró que fue “el más alto honor” de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014, luego de que fuera destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos meses y medio después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas.

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la patria como soldado y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, dijo, en Telegram, Padrino López, sustituido por Gustavo González López, un militar sancionado por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por violación a derechos humanos.

La mandataria exaltó al militar por “su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa” del país.

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En respuesta, Padrino López agradeció “profundamente” a Rodríguez, quien fue vicepresidenta ejecutiva de Maduro, por “sus palabras y todo el apoyo brindado” durante su gestión.

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones al general en jefe Gustavo González López por esta nueva designación. Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad. Estoy seguro que la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) saldrá fortalecida ¡Venceremos!”, agregó.

Rodríguez aseguró que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino (izquierda), y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, gesticulan durante un mitin celebrado en Caracas el 28 de agosto de 2024. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 17 de marzo de 2026 la destitución del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien dirigió las Fuerzas Armadas del país durante casi una década bajo el mandato del derrocado líder Nicolás Maduro. Rodríguez, que asumió el cargo tras la destitución de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en enero, agradeció a López su «dedicación, su lealtad a la patria y por haber servido todos estos años como el soldado más destacado en la defensa del país». (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP) / PEDRO RANCES MATTEY

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde enero, cuando también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

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