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Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO
Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

El general en jefe Vladimir Padrino López se despidió este miércoles del Ministerio de Defensa de Venezuela y aseguró que fue “el más alto honor” de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014, luego de que fuera destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos meses y medio después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas.

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