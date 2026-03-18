Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores el 11 de enero de 2021. (Foto de Federico PARRA / AFP).
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores el 11 de enero de 2021. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país sudamericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.