Fotografía de archivo del 13 de abril de 2024 del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreciendo un discurso en Caracas. (EFE/ Rayner Pena R ARCHIVO).
Fotografía de archivo del 13 de abril de 2024 del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofreciendo un discurso en Caracas. (EFE/ Rayner Pena R ARCHIVO).
/ RAYNER PENA R
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ministro de Defensa cree que lo que pase en Venezuela definirá “el nuevo orden mundial”
Resumen de la noticia por IA
Ministro de Defensa cree que lo que pase en Venezuela definirá “el nuevo orden mundial”

Ministro de Defensa cree que lo que pase en Venezuela definirá “el nuevo orden mundial”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, , auguró que lo que pase en el país definirá “el nuevo orden mundial”, en un contexto de tensión marcada por el , que el presidente Nicolás Maduro ve como una “amenaza” a la independencia venezolana.

“Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza”, subrayó Padrino en una transmisión este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: “No nos intimidan”, dicen militares de Venezuela ante bloqueo petrolero de Donald Trump

Asimismo, afirmó que Venezuela está luchando no por “antojo”, sino por su libertad, todo esto -dijo- en un “año inédito” y en medio de la “escalada de agresión” sobre Venezuela.

“Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad (...). Con nuestra determinación de pueblo libre estamos diciendo qué camino queremos tomar: si el camino del vasallaje o el camino de la luz”, expresó el funcionario.

Padrino dijo que “ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria”, de “decirle al mundo” que en Venezuela “hay un pueblo libre”.

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (centro) conversa con su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (derecha), y el general Domingo Hernández, el 22 de enero de 2025. (Foto de Francisco Batista / Presidencia de Venezuela / AFP).
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (centro) conversa con su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (derecha), y el general Domingo Hernández, el 22 de enero de 2025. (Foto de Francisco Batista / Presidencia de Venezuela / AFP).
/ FRANCISCO BATISTA

“Gratitud es lo que siente hoy mi corazón por todo el desprendimiento, toda la valentía, todo el coraje, toda su resiliencia, toda esa fuerza espiritual que emana de cada uno de sus corazones para tener un país como lo ven hoy en día: asediado, agredido, pero en paz”, expresó.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió que si “se hace el duro” será “la última vez” que lo haga.

El Parlamento venezolano aprobó el martes 23 de diciembre una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de "piratería", referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC