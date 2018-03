Qué es la "visa Einstein" que habría obtenido Melania Trump en 2001

Si eres un "genio" como fue Albert Einstein puedes migrar a Estados Unidos: sólo necesitas la visa de "aptitudes extraordinarias".



Oficialmente se llama Visa EB-1, pero por el tipo de personas que la reciben, se la conoce como "visa Einstein", en honor al destacado científico Albert Einstein que emigró de Alemania a EE.UU.



En teoría, los candidatos ideales son académicos sobresalientes, ejecutivos de empresas multinacionales, medallistas olímpicos, actores ganadores del Oscar o periodistas premiados con el Pulitzer, según indican los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

Y en 2001, según el diario The Washington Post, también la obtuvo la esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump.



La información del diario se suma a lo que ya había dicho el abogado de la familia Trump, Michael Wildes, en septiembre de 2016.



Aseguró que Melania Trump "consiguió por sus propios medios una 'green card' (permiso de residencia) como modelo por sus 'aptitudes extraordinarias'" en 2001.



Sin embargo, Wildes no especificó si fue parte del proceso de la visa EB-1.

Con el nombre Melania Knauss, la ahora esposa de Donald Trump nació en Eslovenia.



Desde mediados de la década de 1990 ha vivido en Estados Unidos, país del cual se sabe que se hizo ciudadana en 2006.



Su naturalización le dio el derecho de traer al país a sus padres, Viktor y Amalija Knavs, que ahora están en proceso de solicitar la ciudadanía.

Pero, ¿qué tan difícil es obtener una visa EB-1 como lo habría logrado la esposa del presidente de EE.UU.?

- La "visa Einstein" -

Melania Trump llegó a EE.UU. en 1996 con una visa de turista y luego obtuvo una serie de visas de trabajo H-1B para inmigrantes especializados en su campo, según su abogado.



Trabajaba como modelo en Nueva York cuando conoció a Trump en una fiesta en 1998 y ambos comenzaron una relación que la hizo más conocida socialmente.

Desde que asumió el gobierno, Trump quiere cambiar la legislación migratoria para hacer más estricto el otorgamiento de visas de su país.

Antes de solicitar una "green card", que otorga la residencia permanente, trabajó como modelo de pasarela en Europa y su imagen fue parte de algunas ediciones de revistas de Reino Unido y Estados Unidos.



Apareció en la portada de la edición británica de GQ y modeló trajes de baño en Sports Illustrated. Sin embargo no llegó a ser considerada como una "top model".

Para obtener un EB-1 por "aptitudes extraordinarias", un inmigrante tiene que proporcionar evidencia de fue acreedor de "premios o galardones" nacionales o internacionales, o cumplir con tres de 10 criterios que demuestren la excelencia en su campo.



El solicitante debe demostrar que su trabajo ha sido reseñado en publicaciones importantes o que ha hecho contribuciones científicas, artísticas, en el campo académico, en los deportes o en los negocios y que son "de notable importancia"



También puede comprobar que su trabajo haya sido exhibido en exposiciones o muestras artísticas.

- "No hay que ganar el Nobel" -

La guía del gobierno para los solicitantes puede mencionar hasta el premio Nobel, pero la realidad es a menudo menos estricta, dijo Susan McFadden, abogada experta en los visados de Estados Unidos.

Melania y Donald Trump comenzaron a salir en 1998, lo que hizo que la modelo adquiriera mayor notoriedad social.

"No es necesario ser un ganador del premio Nobel para obtener la visa de aptitudes extraordinarias. He obtenido visas EB-1 para personas de las que nunca se ha oído hablar y de las que nunca oirán hablar", dijo la experta del bufete de abogados Gudeon y McFadden en Londres.



"Un abogado experimentado sabe lo que buscan los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. Y cómo resaltar los antecedentes del cliente que serán atractivas para el Servicio de Inmigración", explica.



Asegurar una visa EB-1 se trata a menudo de enfocarse en un campo con la esperanza de demostrar que el cliente es sobresaliente en él, dijo McFadden.



Tratar de demostrar que el cliente es un empresario brillante puede llevar a comparaciones con personas como el magnate Richard Branson.



En cambio, demostrar que la persona es sobresaliente dentro en, por ejemplo, "gestión de finanzas comerciales de activos alternativos" es menos difícil.

En Estados Unidos hay casi 50 categorías de visas que pueden solicitar para inmigrantes y no imigrantes.

McFadden dijo que había conseguido visas EB-1 para clientes en una variedad de especialidades, desde un entrenador en una posición de fútbol específica hasta un especialista en globos científicos.



El truco es definir un campo lo suficientemente estrecho como para que la persona sobresalga, dijo, pero no tan corto como para que las autoridades de inmigración no lo tomen en serio.

- ¿Qué hay con Melania Trump? -

A finales de la década de 1990 no parecía sobresalir en un área de nicho como lo es el modelaje, ni ganó premios, ni escribió algo en publicaciones importantes.



Consultado por The Washington Post, su abogado se negó a revelar los detalles de su solicitud, por lo que no se sabe qué presentó como prueba.



Pero puede haber sido impulsada por cartas de recomendación de personas destacadas, dijo Nita Upadhye, especialista en inmigración en la firma estadounidense NNU Immigration Law.



Melania Trump hizo una carrera en el modelaje, pero no estaba entre las llamadas "top models".

Esas cartas pueden ser integradas a una solicitud. Mientras la recomendación sea más notable, más peso tendrá.



Si en aquel momento Melania Knauss solicitó la visa y obtuvo recomendaciones de figuras de la moda, eso sería significativo, dijo Upadhye.



"Si estás en el mundo de la actuación, y Quentin Tarantino o Steven Spielberg escriben una carta diciendo que eres la próxima estrella, eso puede ser muy persuasivo", dijo.



"Se trata de obtener recomendaciones de alguien que es extraordinario por derecho propio y tiene algún nombre reconocido", explica.



Hay visas que permiten a los inmigrantes solicitar una "green card", o permiso de residente permanente.

"Pero también se puede dar fe de los logros específicos del solicitante. Y estoy seguro de que probablemente tuvo algunas cartas bastante importantes, tal vez de Donald Trump", añadió.



Sin embargo, en última instancia, aparte de la creatividad jurídica, todo se reduce al solicitante.



"Alguien podría obtener una carta del presidente Obama, y eso ciertamente se vería impresionante con su membrete. Pero si la persona no puede decir algo significativo sobre sus logros, no contará", advierte Upadhye.

