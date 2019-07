● Jamás se han fugado: Así es el "Alcatraz de las montañas" que espera a 'El Chapo' | FOTOS



Nueva York, hoy miércoles 17 de Julio. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado este miércoles a cadena perpetua, más 30 años adicionales, por un juez federal de Nueva York, lo que pone fin a este largo proceso judicial, que comenzó con su arresto en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos.



Perfil de Joaquín 'El Chapo Guzmán'

(AFP)

El Chapo, de 62 años, ya había sido declarado culpable en febrero por un jurado de los 10 cargos que enfrentó, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas, entre otros.



El juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, aceptó así lo requerido por la Fiscalía de Estados Unidos y condenó de una a ocho cadenas perpetuas a El Chapo, como marca la ley, por mantener de forma continuada una organización criminal, además de 30 años por el uso de armas de forma violenta, a lo que ha añadido 240 meses por blanqueo de dinero.

(AFP)

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán podría ser retenido en la Instalación Máxima Administrativa (ADX) en Florence, Colorado. AFP.

● El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua más 30 años por EE.UU.



El juez de distrito Brian Cogan impuso a El Chapo Guzmán la pena de prisión de por vida, más 30 años, lo cual es obligatorio según la ley estadounidense, durante una audiencia en una corte federal de Brooklyn



Foto: Getty Images, via BBC Mundo

● ¿Qué dijo El Chapo durante la audiencia en la que fue condenado a cadena perpetua?



Serio, vestido con un traje gris y por primera vez luciendo un espeso mostacho en la corte, El Chapo Guzmán se dirigió al juez y expresó en español su inconformidad con el proceso .



La profunda caída de El Chapo Guzmán, el capo mexicano que será sentenciado en Estados Unidos

● Qué grandes capos del narcotráfico latinoamericano han sido condenados a cadena perpetua



"Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos", fue el lema que dejó Pablo Escobar a los principales carteles de la droga, sin embargo muchos de ellos terminaron condenados a pasar el resto de sus vidas en una cárcel lejos de su país de origen.



El Chapo pasará el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos.

● Así informó el mundo la condena a El Chapo Guzmán en EE.UU. | FOTOS



Medios como El Tiempo de Colombia, The New York Times de Estados Unidos y The Guardian del Reino Unido informaron la sentencia a cadena perpetua para el narcotraficante El Chapo Guzmán.



El Tiempo de Colombia se pronunció acerca de la sentencia del narco más poderoso de México.

● Así luce Sinaloa, la cuna de El Chapo Guzmán, en medio de la condena a cadena perpetua



En el imaginario popular de Sinaloa, un cartel que surgió en la década de 1980 y que lleva el nombre de ese estado del noroeste mexicano, todavía gravita la figura de 'El Chapo' y su exsocio Ismael 'El Mayo' Zambada, aún prófugo.



Vendedora muestra una camisa que representa un retrato de Joaquín "El Chapo" Guzmán en una tienda al lado de la capilla del narco Jesús Malverde en Culiacán.

● Qué poder tiene aún el Cartel de Sinaloa y en qué le afecta la condena a El Chapo Guzmán



"La vida de "El Chapo va a ser una tortura terrible" responde Valdés Castellanos, exdirector del desaparecido Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), "Pero en términos del negocio no creo que cambie absolutamente nada".



Extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos.

● El video de 'El Chapo' llorando al llegar a Estados Unidos extraditado



Las imágenes corresponden a la fecha en que se concretó la extradición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera a Estados Unidos.



"La vida de 'El Chapo' será una tortura" tras su sentencia.

● El secreto empresarial por el que sobrevive el cártel de Sinaloa pese a la caída de El Chapo



El juicio a Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera no afectó las operaciones del cártel de Sinaloa que el narco ayudó a fundar y que sigue como uno de los más poderosos del mundo. El secreto: más que como grupo delictivo, la organización funciona como una empresa multinacional.



Una estatua de El Chapo Guzmán, se vende en venta cerca de un busto del narco-santo Jesús Malverde, en su capilla en Culiacán, estado de Sinaloa.

● Por qué los capos como Pablo Escobar y 'El Chapo' son "una especie en extinción"



Pablo Escobar y 'El Chapo'Guzmán fueron los hombres más buscados en su momento. Ambos escaparon de prisiones, aparecieron en la lista de los más ricos según Forbes y libraron guerras contra sus enemigos. Pero hoy, los criminales de su tipo son "una especie en extinción".



"El Chapo" fue sentenciado a cadena perpetua.

● Las claves del extraordinario juicio contra 'El Chapo' Guzmán en EE.UU.



Como si de una narconovela se tratara, decenas de personajes reales, incluidos 56 testigos del gobierno de Estados Unidos, relataron en Nueva York la historia del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.



El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua por Estados Unidos.

