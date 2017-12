Voluntarios ecuatorianos liberaron a una ballena que estuvo varada 11 horas [VIDEO]

Decenas de voluntarios en Ecuador se sumaron hoy a los esfuerzos para liberar a una ballena jorobada que quedó varada en una playa de la provincia de Santa Elena, al este de Guayaquil, durante más de once horas.



"El trabajo en equipo genera resultados, ballena jorobada (Juvenil) de aproximadamente 8 metros y 15 toneladas promedio, liberada con éxito", informó el Ministerio de Medio Ambiente después de toda una jornada en la que los esfuerzos no daban frutos por el peso del animal y las condiciones del mar.



La ballena fue descubierta por vecinos de una playa de Punta Carnero, en Santa Elena, a primera hora, aunque debido a la complejidad del caso los trabajos para devolverla al mar no se iniciaron hasta varias horas después.



En las labores de rescate participaron pobladores y personal de la Armada ecuatoriana, la Secretaría de Gestión de Riesgo, Bomberos de Salinas y otros voluntarios, informó el diario El Comercio.



El mamífero estaba enredado con redes de pesca por lo que se presume que esa fue la causa de su llegada a la costa, a decir de este medio.



Los intentos para empujarla hacia mar abierto no dieron frutos debido a la situación del mar y el peso, y los esfuerzos de decenas de voluntarios solo dieron sus frutos a última hora de la tarde, con la participación de las instituciones gubernamentales responsables.