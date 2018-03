YouTube: Error de piloto pudo ocasionar choque de aviones en Argentina.

YouTube. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, un avión de la empresa Gol malinterpretó las indicaciones que le dieron desde la Torre de Control e intentó despegar cuando otra aeronave de menor porte estaba por aterrizar.



La avioneta realizaba una maniobra de aproximación cuando el piloto observa que en la cabecera de la pista 35 había un Boeing 737 que estaba haciendo maniobras para despegar.

Como se escucha en YouTube, el piloto le avisa a la mujer encargada de la operación aérea que había un avión en la pista y desde allí le responden que "haga escape", es decir, que aborte la maniobra de aterrizaje, entonces vuelve a tomar altura.



La Torre de Control se comunica rápidamente con el piloto abordo del avión de la empresa brasileña y se da el siguiente diálogo:



Torre de Control: No fue autorizado para ingresar a la pista, señor.



Gol 7653: Fuimos autorizados a realizar el backtrack a pista 35.



-Negativo. La instrucción fue mantenerse fuera de pista 35



-Ok, lo lamento. Entendí que usted nos había autorizado.



-Esa no fue la instrucción, mantenga posición ahora.



-Mantenemos posición, Gol 7653.

