YouTube: Familia es perseguida por guepardos en un safari [VIDEO]

YouTube. Una familia francesa desobedeció las reglas de un parque safari en Holanda, bajándose de su auto para tomarse fotografías con un grupo de guepardos que circulaba en el lugar. Pero la decisión casi les cuesta la vida y todo quedó registrado en un terrorífico video.

La familia de cinco integrantes pasó el susto de sus vidas al ser perseguidos por los chitas al interior del Beekse Bergen Safari Park. La desesperación aumentó cuando quisieron regresar a su vehículo, y más animales los rodearon y siguieron, incluso acercándose al más pequeño del grupo.

El suceso fue grabado por unos testigos que se encontraban en el recinto observando atónitos la situación desde sus autos y subido a YouTube.

Afortunadamente las personas salieron ilesas de su encuentro con los guepardos y lograron refugiarse en el vehículo a tiempo.

El gerente del parque holandés, Niels de Wildt, recalcó que fueron "increíblemente afortunados" tras salvarse del ataque de los felinos, ya que los animales no se encontraban en su horario de caza.



"Los guepardos tienen un horario de comida por lo que no están extremadamente hambrientos y no están considerando cazar", explicó de Wildt según el medio británico Express.



Observa a continuación el momento en que una familia francesa casi el devorada por el grupo de chitas.



El video fue compartido en YouTube.

Fuente: Emol,GDA