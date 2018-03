YouTube: Transmitió en vivo cómo gastó dinero de tarjeta que halló en la calle.

YouTube. Una mujer, que no pudo ser identificada, encontró una tarjeta de débito en una calle de Londres y no dudó en gastar el máximo importe permitido por el sistema de pago sin contacto, 30 libras esterlinas (US$ 41). Además, transmitió en vivo lo que hizo.



Como se aprecia en el video subido a YouTube, lo primero que compró fue una botella de agua en un supermercado y luego acudió a un local de McDonald's. Con la tarjeta, la mujer también invitó a comer a un indigente.



Después de comer, ella se dirigió a una tienda de ropa, ahí se compró unos pantalones deportivos. El resto del monto lo utilizó para cargar su tarjeta de transporte público, así lo muestran las imágenes compartidas en YouTube.



Tal y como muestra la grabación difundida en YouTube, la mujer no se avergüenza en ningún momento de admitir que la tarjeta con la que está realizando las compras no es suya.



"Esta mañana encontré una tarjeta en la calle y gasté todo lo que había en ella; vayan con cuidado y no pierdan sus tarjetas. Yo ya les he advertido", dijo.



Este es el video difundido en YouTube:

