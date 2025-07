¡Buenos días, querido lector! Espero que tu semana esté yendo muy bien. Te cuento que la semana pasada decidí empezar un nuevo journal. De hecho, tengo varios: uno para poemas, otro donde escribo apenas me levanto, otro tipo junk journal más libre y visual.

Tuve esta idea para algo nuevo, algo más creativo. Por un segundo, mi mente automáticamente dijo: “mejor lo empiezo el lunes”. Porque claro, el lunes es un nuevo inicio y nos da la sensación de una nueva oportunidad. Sin embargo, había algo dentro de mi que ya estaba encendido, así que no me aguanté. Salí, compré el cuaderno que necesitaba, volví y me senté a empezar.

Mientras escribía, me pregunté: ¿por qué esperamos tanto para empezar lo que queremos hacer? A veces creemos que el inicio de semana o de mes nos va a dar más claridad, más motivación o más permiso para comenzar algo. Lo mismo sucede con un nuevo año, pero en realidad, eso muchas veces solo es una manera más de postergar lo que queremos hacer. Como dice James Clear, autor de Atomic Habits, “el momento perfecto para comenzar rara vez llega; lo que importa es empezar antes de estar listo.”

Si hoy estás esperando “el lunes”, “el 1º”, “el nuevo año”, aquí van algunos recordatorios para que te acompañen:

✨ Empezar no necesita un calendario, solo una decisión.✨ El fuego de hoy puede apagarse si lo postergas demasiado.✨ No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo posible.✨ Empezar ahora es honrar el impulso creativo y vital que ya está en marcha.

Tu momento para iniciar no lo dicta el reloj, lo dicta tu deseo. Si eso que quieres hacer ya vive dentro de ti, entonces hoy también puede ser un buen día para empezar.