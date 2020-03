Vengo del futuro y este no pinta bien. Estuve dos semanas en Europa y fui testigo de lo que recién empieza a manifestarse acá. Por esos días aún Italia no había cerrado fronteras, Madrid seguía siendo capital de la juerga insomne y el mundo tenía como única pandemia la Tusa de Karol G. En el hemisferio sur el coletazo del verano prometía recuerdos felices antes del invierno. Ya no tanto.

Lo cierto es que algo de ventaja relativa tenemos: El clima y el tiempo. El calor que le reclamamos al calentamiento global si bien no detendrá por lo menos aletargará la propagación un rato. Si a este factor ambiental le agregamos lo que ya hemos visto suceder en los países del hemisferio norte, alguien nos está dejando una valiosa lección en las narices. Abramos los ojos. Lo que no hay que hacer está sucediendo frente a nosotros:









Ningunear el Coronavirus: En Barcelona irritaba la ligereza con que la televisión abordaba el tema. El virus era el pretexto para chistes idiotas y banalización de la epidemia. Los organizadores de un evento mundial cancelado, ofuscados hasta lo irracional, alegaban un sofisma repetido: peor es la influenza, el cáncer y hasta el tráfico porque matan más. Ese mismo argumento lo recirculaba parte de la militancia feminista: el feminicidio mata mas que el Coronavirus. Hay que entender que esta situación no es optativa. No se trata de o influenza o Coronavirus. Es todo junto a la vez: influenza, cáncer, feminicidio y ahora Coronavirus. No sumemos la estupidez.