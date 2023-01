Es chocante el disfuerzo ante la muerte. Revela su dimensión ridícula, narcisista e irresponsable. Utilizar la fatalidad ajena para el postureo ético y el maquillaje moral es una nueva variante del miserabilismo. Aquel del luchador social desde el teclado.

La muerte obliga a tomar partido. Que no es ni el de más balas ni el de tener que quedar bien con el algoritmo. Es el de pensar en cómo defender la democracia, por más incipiente y defectuosa que sea. Y lo es en inmensa medida, teniendo en cuenta que ya van seis presidentes en cuatro años y que el Congreso se ha convertido en una incansable máquina de desprestigio del sistema. Es uno de los azuzadores encubiertos de esta situación, electo y financiado por nosotros mismos, para mayor surrealismo.

Pero el origen de este estallido de violencia está en otra parte. Fue un hecho público, televisado y autoincriminatorio que supone la noción de causa y efecto, idea primordial del pensamiento para entender la realidad. Lo que prendió la mecha de la cosecha sangrienta que ahora nos golpea fue el golpe de estado de Pedro Castillo.

A ese golpe tembloroso y cobarde que luego ni siquiera tendría la entereza de asumir bajo los pretextos más vergonzosos, Castillo llegó habiendo construido durante meses un discurso de enfrentamiento social, racial y político, hepáticamente orquestado por el ex premier Aníbal Torres en concejos descentralizados que no eran tales. Lo dijo: correrá sangre. Eran mítines de campaña que llevaban la falacia constituyente como perfecto camuflaje de las investigaciones fiscales sobre el cogoteo desde palacio de gobierno. Invoquemos al pueblo mientras robamos, es una fórmula nunca falla en un país ahogado en desigualdades y deudas sociales pendientes. Populismo cleptómano.

El Congreso, y la oposición cuando existe, trabajaron gratis a favor de esa causa torcida. Su comportamiento parece haber sido dictado por sus enemigos. Que ahora, en medio de más de cuatro decenas de muertos, un policía carbonizado y Lima amenazada con ser tomada blinden a uno de los suyos acusado de violación en sus propias instalaciones comprueba que dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez.

Tomar un aeropuerto no es reivindicación social. Saquear tiendas no es una reivindicación social. Matar policías no es reivindicación social. Apedrear ambulancias no es reivindicación social Las profundas injusticias que subsisten en el país no pueden establecer un punto ciego respecto a intereses políticos, algunos de ellos ilegales y extranjeros, que están usando a la gente de uno y otro lado de los enfrentamientos como carne de cañón. No les mueve un pelo el derramamiento de sangre ajena porque es parte de la estrategia. Según la macabra receta del radicalismo los muertos sazonan una protesta. Así lo ha recordado oportunamente Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional imposible de ser señalado como facho, golpista o cualquier otro epíteto dirigido ahora a quien diga abramos los ojos.