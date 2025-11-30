Un grupo de alumnos de ingeniería biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) creó un campímetro portátil de bajo costo llamado Burbojito, que puede ser de gran ayuda para la detección de enfermedades visuales en zonas de difícil acceso para la atención sanitaria.

Los campímetros son aparatos oftalmológicos que sirven para medir el campo visual de una persona y pueden detectar enfermedades como el glaucoma, la retinosis pigmentaria y otras afecciones del nervio óptico o los vasos sanguíneos oculares.

El desarrollo del dispositivo se dio en un marco de colaboración entre la PUCP y el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), el cual buscaba generar soluciones para el diagnóstico de enfermedades de la vista teniendo como referencia la realidad local.

El caso específico de Burbojito tenía como foco inicial la detección del glaucoma, afección que daña el nervio óptico y en la mayor parte de los casos está ligada a un nivel alto en la presión ocular. El diagnóstico temprano de la enfermedad puede significar la diferencia entre la pérdida de la visión y una reducción sustancial del daño o incluso la prevención total de la ceguera.

En un contexto como el rural, que en el Perú supone grandes desafíos de accesibilidad, se buscaba crear una herramienta que permita atender a tiempo casos de este tipo. Con esa idea en mente, los estudiantes Anny Correa, Aldo Manturano, Rodrigo Llachua, Joaquín Díaz, Jaime Arista y Diana Cortez decidieron que la portabilidad y facilidad de uso debían ser prioridades para el proyecto.

“Queríamos enfocarnos en un problema de salud pública que muchas veces pasa desapercibido y que además está vinculado con el acceso desigual a servicios médicos en zonas rurales”, comentaba a mediados de este año Diana Cortez.

Para tal fin el grupo de trabajo se dividió para desarrollar los componentes electrónicos del aparato y por otra parte el software, que juega también un rol crucial en la propuesta de Burbojito.

El resultado es un campímetro portátil que emplea 52 luces blancas a las que el sujeto evaluado debe reaccionar por medio de un botón que sostiene en la mano.

La información de los movimientos del ojo queda registrada por un sistema que se conecta a una aplicación y plataforma web que es capaz de generar de forma automática informes sobre el estado del campo visual del paciente. Esos reportes pueden ser evaluados a distancia por un especialista.

“La principal característica del proyecto es la implementación de la telemedicina, porque, por ejemplo, un oftalmólogo que está en Lima puede revisar los registros que se hacen de una persona que está en Cusco o en alguna zona rural del Perú”, explicó Joaquín Díaz.

El equipo a cargo de Burbojito ya ha cosechado sus primeros reconocimientos, pues en abril recibió una mención honrosa en el concurso Global Health Technologies Design Competition, organizado por la Universidad de Rice, ubicada en Houston (Estados Unidos).

Asimismo, durante el 28 de noviembre el dispositivo fue parte de la última edición de la exposición “Invenciones que transforman vidas” del Indecopi, evento anual que busca promover el desarrollo de la propiedad intelectual para el bienestar de la población peruana.