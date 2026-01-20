Un equipo multidisciplinario de científicos peruanos descubrió en la zona desértica de Sacaco, en el norte de Arequipa, los restos fósiles de una antigua especia de lobos marinos que vivieron en la costa del Perú hace entre 2,7 y 1,4 millones de años.

Los investigadores, procedentes de las universidades Cayetano Heredia (UPCH) y San Marcos (UNMSM), descubrieron cuatro cráneos y mandíbulas de machos adultos, además de fémures, vértebras y astrágalos.

La especie recién descubierta ha sido bautizada como Otaria josefinae y debe su nombre científico a Josefina Rojas, quien durante décadas ha sido guardiana del patrimonio paleontológico de la región e impulsora del Museo de Sitio de Sacaco.

“Este es, sin duda, el registro fósil de lobos marinos mejor preservado y más completo que se ha encontrado en todo el hemisferio sur hasta la fecha”, afirma Rodolfo Salas-Gismondi, paleontólogo de la UPCH, y líder del equipo de investigación.

(Foto: UPCH)

El antiguo mamífero es considerado un nexo importante en la comprensión de la diversificación de los lobos marinos en el hemisferio sur. El extinto Otaria josefinae es una especie muy cercana al actual lobo marino chusco o sudamericano (Otaria byronia) y conforma con el Hydrarctos lomasiensis —otra especie peruana también desaparecida— un grupo monofilético denominado Australotariia.

Los estudios sugieren que la separación entre los lobos marinos de la región septentrional y los del sur se habría originado hace aproximadamente 4 millones de años. Originarios del norte, estos animales se desplazaron a la región meridional y su adaptación al nuevo medio habría dado lugar a especies como las antes citadas.

“La costa sur del Perú, y en especial el área de Sacaco, es un lugar extraordinario. No existe otro sitio que documente de manera tan completa la evolución de los ecosistemas marino-costeros del Pacífico sudeste durante los últimos 10 millones de años”, comentó al respecto Diana Ochoa, geóloga de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Salamanca.

“Antes de este hallazgo, conocíamos muy poco sobre el pasado de los lobos marinos del sur. Solo había dos especies fósiles descritas en todo el hemisferio, y el registro de Otaria se limitaba a fragmentos del Pleistoceno tardío, hace tan solo 100 mil años. Estos fósiles excepcionalmente preservados cambian el panorama por completo”, indicó por su parte, Leonardo Hostos-Olivera, paleontólogo de la UPCH y la UNMSM.