La trigésimo segunda expedición científica del Perú a la Antártida, ANTAR XXXII, ha sido un interesante marco de estudio para la biotecnología aplicada a la salud nacional.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB) de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) participa en esta misión con el objetivo estratégico de identificar microorganismos con propiedades bioactivas. La meta es hallar compuestos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos y antimicrobianos, aprovechando la biodiversidad de ambientes extremos.

El proyecto, liderado por la doctora Gretty K. Villena Chávez se centra en la bioprospección de bacterias y hongos asociados al krill antártico (Euphausia superba). Las condiciones extremas del entorno —caracterizadas bajas temperaturas, alta radiación ultravioleta y limitaciones nutricionales— han hecho que estos microorganismos desarrollen adaptaciones metabólicas únicas. La investigación busca determinar si estas capacidades pueden traducirse en metabolitos secundarios con actividad citotóxica frente a líneas celulares tumorales, específicamente en modelos de cáncer de pulmón y leucemia.

Para el desarrollo de estos estudios, el equipo se estableció en la Estación Científica Antártica Machu Picchu (ECAMP), tras un despliegue logístico que involucró transporte aéreo de la Fuerza Aérea y soporte marítimo. La labor de investigación en la base peruana permite procesar muestras preliminares en un entorno controlado, asegurando la viabilidad de los microorganismos recolectados. El proceso incluye desde el cultivo selectivo y la extracción de metabolitos hasta la caracterización química mediante técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría.

Esta labor biotecnológica complementa los objetivos oceanográficos y de mantenimiento realizados por el buque B.A.P. Carrasco durante la primera etapa de la expedición. Mientras una parte de la delegación se encargó de la actualización de la infraestructura de la base y el monitoreo de las corrientes marinas, el equipo de la UNALM recolectó datos biológicos que contribuyen a la comprensión de la biodiversidad microbiana del ecosistema polar. La Antártida es hoy un reservorio estratégico para la biotecnología global, con aplicaciones que van desde la farmacología hasta la industria alimentaria.