Un grupo de ingenieros peruanos ha desarrollado drones de alta tecnología que se usarán en trabajos de observación y levantamiento topográfico en la Antártida como parte de la misión Antar XXXII.

Los dispositivos son obra de la empresa peruana Robotic Air Systems (RAS) y emplean pulsos con láseres para la medición de distancias y la generación de mapas tridimensionales de alta resolución. Estos drones han sido diseñados para soportar el inclemente frío antártico y vientos de hasta 80 Km/h.

Las aeronaves no tripuladas de RAS ya se están empleando en otras misiones complejas alrededor del mundo con entornos difíciles y no han requerido modificaciones sustanciales para el clima helado, pues están compuestos de módulos que permiten ajustar cada dron según la naturaleza de la misión. Los drones GEOX y OX de la compañía operan habitualmente en los Andes a altitudes de hasta 6000 m s. n. m. y suelen ser empleados proyectos mineros.

Sus creadores esperan que los dispositivos destinados a la Antártida se encuentren operativos en dicho territorio durante los dos próximos meses.

“El alcance contempla operaciones controladas, con énfasis en la confiabilidad del sistema, la calidad de los datos obtenidos y la seguridad operacional. El periodo de uso está asociado a segunda etapa de la campaña antártica, entre los meses de febrero y marzo del 2026, para la cual ha sido planificado el despliegue, considerando ventanas operativas acotadas y preparándonos para operar en condiciones climáticas variables propias de la zona”, declaró a Andina el CEO de RAS, Pedro Grijalba.

El operativo partirá de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes (Chile), el 12 de febrero.

La misión antártica contará con el apoyo logístico del buque BAP Carrasco para posibles labores de reparación de los equipos. Los drones serán operados por personal de RAS y efectivos de la Marina de Guerra, que serán capacitados por la empresa para el control de los dispositivos.