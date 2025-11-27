Un grupo estudiantes de la Universidad de Piura (Udep) ha comenzado el desarrollo de su propio vehículo eléctrico para representar al Perú en la competencia Fórmula SAE Electric que tendrá lugar el próximo año y reunirá a algunas de las escuelas de ingeniería más importantes del mundo.

El equipo lleva por nombre E-Racing UDEP y tiene una composición multidisciplinaria que involucra a 30 alumnos de carreras como ingeniería, administración, marketing, contabilidad y comunicaciones. Su objetivo es medirse con universidades tan prestigiosas como Caltech, Princeton y el MIT.

La competición en la que participarán es organizada por la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE International) y en esta se presentan prototipos autos de carreras de fórmula diseñados y construidos por equipos universitarios. Independientemente de la competencia por sí misma, el certamen supone una oportunidad valiosa para los estudiantes pues es común que interactúen con resepresentantes de las firmas automotrices estadounidenses a lo largo del evento.

Durante el Fórmula SAE los coches son examinados en función de sus capacidades, consumo de recursos e incluso sus costos de fabricación. Básicamente se evalúa qué tan viables son los autos de cara a una teórica producción en serie, aunque también se valoran y premian de forma individual las innovaciones en apartados más específicos.

La próxima edición realizará entre el 16 y el 20 de junio de 2026 en la ciudad estadounidense de Michigan. Fórmula SAE tiene una división para autos de combustión y otra para los eléctricos, siendo esta última en la que se ha inscrito E-Racing UDEP.

Un monoplaza 100% eléctrico

El vehículo desarrollado por los alumnos de la Universidad de Piura es un monoplaza que funciona íntegramente con electricidad y tendrá un peso de aproximadamente 250 kg. El auto es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en unos 3,8 segundos y para tal fin contará con un motor Emrax, al que se sumará un acumulador de baterías desarrollado en su totalidad por los estudiantes.

El monoplaza está basado en un auto de fórmula. (Foto: Universidad de Piura)

Más allá de la motivación que supone representar al Perú y competir con casas de estudio de gran prestigio internacional, el trabajo de E-Racing UDEP tiene metas académicas marcadas pues todos los componentes diseñados para el vehículo serán el punto de partida para tesis y otros trabajos académicos ligados a la electromovilidad.

“Queremos demostrar que la ingeniería peruana está a nivel internacional. Ser el primer equipo del país en Formula SAE Electric es una enorme responsabilidad y un orgullo”, comentó al respecto Iván Cardich Delgado, presidente de E-Racing UDEP.

El proyecto comenzó en abril de este año dentro del Departamento de Ingeniería Mecánico-Eléctrica y la etapa del diseño del automóvil está cerca de cerrarse.

“Ya tenemos el diseño en su etapa final. Con la inscripción confirmada, el siguiente paso es fabricar y probar el auto antes del envío”, indicó Héctor Rodríguez Villalobos, asesor técnico y tesista del proyecto.

El proyecto del vehículo eléctrico surgió en abril de este año. (Foto: Universidad de Piura)

Esto supone un punto crítico para el plan de trabajo, pues se ha calculado en 60.000 dólares el presupuesto necesario para la compra de materiales y el posterior envío del monoplaza a Estados Unidos.

El equipo ya se encuentra buscando patrocinadores y ha prometido visibilidad de marca a las empresas e instituciones que apuesten por su trabajo. Su casa de estudios también se ha comprometido a brindar certificados a cualquier donante de cara una potencial deducción tributaria.

