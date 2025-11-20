Desde este miércoles y hasta el viernes 21 de noviembre se presentará más de un centenar de proyectos científicos que incluyen los desarrollados por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en la Feria Tecnológica UNICTEC.

La organización ha señalado que busca “fomentar la cultura científica, fortalecer la vocación investigadora de docentes y estudiantes, y promover soluciones sostenibles”.

Los trabajos de los universitarios compartirán espacio con proyectos exitosos provenientes del extranjero para llevar a cabo un intercambio de experiencias. No obstante, en lo que respecta a los proyectos netamente locales estos enmarcan en áreas diversas como robótica, mecatrónica, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial.

Al ser la sostenibilidad un eje importante de la feria, hay espacio para varios proyectos relacionados a la electromovilidad y combustibles alternativos como el hidrógeno. Por ejemplo, esto incluye el rediseño de un antiguo auto Toyota que fue convertido en un vehículo eléctrico y será presentado en el evento.

Una de las estrellas de la exposición es el robot de exploración planetaria con el que un equipo de estudiantes de la UNI llamado “Terrabots” obtuvo el quinto lugar en el European Rover Challenge, competencia organizada por la Agencia Espacial Europea (ESA) que concluyó en setiembre.

El rover creado por los universitarios es capaz de hacer llevar a cabo labores de reconocimiento en terrenos que simulan a la superficie de Marte empleando, empleando inteligencia artificial y sistemas de navegación diseñados por los mismos estudiantes.

El Proyecto CubeSats también tendrá presencia en el evento y consiste en un sistema de pequeños satélites destinados a monitorear el mar para detectar anomalías como derrames petroleros. Se trata de un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial del Perú, el Centro Avanzado de Mecatrónica Inteligente de la UNI, la UPC, la Fuerza Aérea del Perú y otras entidades tanto gubernamentales como de la sociedad civil.

Otro trabajo que podrá ver el público es el proyecto Inchworm Electro-Adhesive Robot for Space Intravehicular Inspection, con el que otro equipo de estudiantes, llamado “Supertronics”, logró clasificar a la ronda final del International Space Science and Scientific Payload Competition, concurso en el participan 15 países y que culminará el 27 de noviembre en Hong Kong.

Durante la competición, el robot del proyecto Inchworm logró colocar carga útil dentro de la Estación Espacial Tiangong, gestionada por el gobierno de China.