El quechua cusqueño fue incluido en uTalk, reconocida aplicación de idiomas disponible en varios formatos, siendo la primera lengua originaria de Sudamérica que logra ingresar a dicha plataforma.

La iniciativa nació del lingüista Paul Heggarty y a esta contribuyó la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la que es docente. Para el esfuerzo Heggarty también contó con la ayuda de con la ayuda de Santiago Chau, alumno de la Maestría en Lingüística de dicha casa de estudios.

Parte importante del trabajo requirió la adaptación del contenido de la aplicación a la variante cusqueña del quechua junto a su ortografía estandarizada. La participación de Sofía Kancha e Hipólito Peralta, hablantes nativos del idioma como supervisores de su autenticidad lingüística dentro de uTalk, fue también muy importante debido a que los profesionales fueron muy exigentes en su intento de mostrar al idioma de forma lo más fiel posible.

También se requirió la participación de personas quechuahablantes con experiencia en la elaboración de material educativo bilingüe, por lo que los organizadores del proyecto recurrieron a César Jara y Óscar Chávez, especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.

“Aquí no se trata solo de traducir palabras, sino de asegurar que el quechua se presente con fidelidad, tal como lo hablan los propios cusqueño”, señaló Heggarty a Andina.

En la búsqueda de defender aquella premisa, un desafío inicial fue trasladar algunos conceptos presentes en el aplicativo al quechua debido que estos eran ajenos al ámbito de habla habitual de las comunidades que lo tienen como lengua materna, pero al final el equipo de trabajo se mostró satisfecho con las soluciones que encontraron.

“El conocimiento lingüístico del rico repertorio de sufijos del quechua nos permite aprovecharlos para crear traducciones que respeten y se adecúen mejor a la estructura de la lengua”, indicó Santiago Chau.

Este trabajo minucioso supone un paso importante a la hora de llevar el quechua a nuevos formatos de amplia difusión. uTalk registra más de medio millón de descargas en Google Play Store y cuenta también conversiones web y para dispositivos con iOS. De momento el aplicativo registra más de 150 idiomas diferentes y pronto se podrá encontrar su versión en una lengua hablada por millones de peruanos.