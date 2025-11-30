El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) llevó a cabo una edición más de su exposición anual “Invenciones que transforman vidas”, destinadas a mostrar las creaciones de investigadores y universitarios peruanos. La idea es promover el desarrollo de nueva propiedad intelectual usando como ejemplo trabajos destacados que contribuyen al progreso nacional.

Uno de los inventos presentes en la exposición fue un brazo robótico háptico destinado a brindar mayor autonomía a las personas que sufrieron la amputación de uno de sus miembros superiores. Este proyecto estuvo a cargo del docente e investigador, Diego Cajachagua, quien lideró a un equipo de ingenieros provenientes de la sede de la Universidad Continental (UC) en Huancayo para crear el dispositivo.

Como su nombre lo indica, se trata de una prótesis con gran sensibilidad táctil, cuyos sensores son capaces de interpretar la presión y movimientos del usuario para brindar una experiencia de uso funcional y natural.

“Ser parte de un evento dedicado a la innovación protegida nos motiva enormemente. Este prototipo representa años de trabajo, pruebas y mejoras, y verlo patentado y expuesto ante especialistas del país confirma que vamos por el camino correcto. Lo que buscamos es que personas que han perdido un miembro superior recuperen no solo movilidad, sino también la capacidad de sentir y manipular objetos con mayor precisión”, contaba al respecto Cajachagua.

El brazo prostético todavía tiene margen de mejora, pues el objetivo inmediato del equipo liderado por Cajachagua es aligerar el peso de su invención a través de componentes electrónicos de menores dimensiones y el uso de materiales que brinden mayor ergonomía. Desde la perspectiva de la universidad y el grupo de ingenieros la intención detrás del aparato es atacar una problemática relacionada a la salud y bienestar público, brindando una solución concreta que puede ser directamente aplicable en el mediano plazo.

“Es un caso que demuestra que la investigación universitaria puede convertirse en tecnología concreta para resolver desafíos sociales. Además, fortalece las conexiones institucionales con Indecopi y abre oportunidades para nuevas alianzas en validación, escalamiento y desarrollo conjunto con otros sectores”, comentó Julissa Venancio Huerta, coordinadora de propiedad intelectual y transferencia tecnológica de la UC.